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Евфимья Петровна

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Место рождения

Успенка, Чусовской муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенка, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.11.1893

Дочь: Романова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич

Заозерье, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Романов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич

Заозерье, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.08.1900 ст.

Дочь: Кашина Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич

Заозерье, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.10.1901

Дочь: Романова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич

Заозерье, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.04.1906

Дочь: Романова Пелагея (Полина) Васильевна

Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич

Заозерье, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.02.1908

Дочь: Томилова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич

Заозерье, Чусовской муниципальный район, Пермский край
По старому стилю 22.01.1908 г.р.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Василий Димитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич

Смерть
Неизвестно
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