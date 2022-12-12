Евфимья Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1893
Дочь: Романова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Романов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
10.08.1900 ст.
Дочь: Кашина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
15.10.1901
Дочь: Романова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
29.04.1906
Дочь: Романова Пелагея (Полина) Васильевна
Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич
Заозерье, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.02.1908
Дочь: Томилова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич
По старому стилю 22.01.1908 г.р.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романов Василий Димитриевич
Смерть
Неизвестно