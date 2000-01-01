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Киселёв Иона Прокопьевич

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Около 1849

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Киселёв Прокопий Максимович

Мать: Киселёва Марина (Марфа) Петровна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Осинкин Анна Ионовна

Мать ребёнка: Киселёва А Васильевна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Киселёв Михаил Ионович

Мать ребёнка: Киселёва А Васильевна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Мария Ионовна

Мать ребёнка: Киселёва А Васильевна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ионовна

Мать ребёнка: Киселёва А Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
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