Киселёв Иона Прокопьевич
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияОколо 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Осинкин Анна Ионовна
Мать ребёнка: Киселёва А Васильевна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Киселёва А Васильевна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Мария Ионовна
Мать ребёнка: Киселёва А Васильевна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ионовна
Мать ребёнка: Киселёва А Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно