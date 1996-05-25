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Никифорова Евгения Леонидовна
Никифорова Евгения Леонидовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.1996
Пол
Женский
Отец
Никифоров Леонид Леонидович
1973 г.р.
Мать
Кобзева Татьяна Геннадьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1996
Отец:
Никифоров Леонид Леонидович
Мать:
Кобзева Татьяна Геннадьевна
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