Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Наталья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
27.01.1833
Дочь: Аксинья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
12.04.1835
Дочь: Ирина Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
12.04.1835
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
25.10.1837
Сын: Савостин Кузьма Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
06.03.1839
Дочь: Дарья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
01.06.1841
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
20.01.1844
Сын: Савостин Максим Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Рождение ребёнка
10.02.1847 ст.
Дочь: Агафья Афонасьева
Отец ребёнка: Афанасий Яковлев
Смерть
Неизвестно