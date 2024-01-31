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Марина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Наталья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.01.1833

Дочь: Аксинья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
12.04.1835

Дочь: Ирина Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
12.04.1835

Сын: Савостин Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
25.10.1837

Сын: Савостин Кузьма Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
06.03.1839

Дочь: Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
01.06.1841

Сын: Савостин Федот Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
20.01.1844

Сын: Савостин Максим Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Рождение ребёнка
10.02.1847 ст.

Дочь: Агафья Афонасьева

Отец ребёнка: Афанасий Яковлев

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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