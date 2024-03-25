Жижина (Банникова) Анисья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижина (Банникова) Анисья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банников Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1918

Дочь: Золотухина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жижина Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жижина Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жижин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жижин Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жижин Семён Матвеевич

Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жижин Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жижина Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жижин Не известно Матвеевич

Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жижин Матвей Ананьевич

Смерть
15.05.1954
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