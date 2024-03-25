Жижина (Банникова) Анисья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.05.1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Банников Савелий
Рождение ребёнка
03.10.1918
Дочь: Золотухина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жижина Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жижина Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жижин Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жижина Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жижин Не известно Матвеевич
Отец ребёнка: Жижин Матвей Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1954