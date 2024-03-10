Власова (Трофимова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Трофимова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1912

Дата смерти

До 1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

До 1920 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1912

Отец: Трофимов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Рождение ребёнка
До 1933

Дочь: (Власова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
До 1945

Дочь: Власова Мария Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
До 1980
Москва, город федерального значения Москва

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