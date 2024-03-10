Власова (Трофимова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1912
Дата смертиДо 1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1912
Отец: Трофимов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей
Рождение ребёнка
До 1933
Дочь: (Власова) Александра Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
До 1945
Дочь: Власова Мария Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
До 1980
Москва, город федерального значения Москва