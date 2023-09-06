Черкасов Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Черкасов Николай
Рождение ребёнка
30.09.1905
Дочь: Малышева Вера Федоровна
Мать ребёнка: Черкасова Стефания
Пановка, Астраханская волость, Лаишевский уезд
Лечение в госпитале
15.12.1916
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Был ефрейтором в первую мировую войну, заболел, попал в госпиталь