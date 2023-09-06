Черкасов Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасов Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черкасов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1905

Дочь: Малышева Вера Федоровна

Мать ребёнка: Черкасова Стефания

Пановка, Астраханская волость, Лаишевский уезд
Лечение в госпитале
15.12.1916
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Был ефрейтором в первую мировую войну, заболел, попал в госпиталь
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