Гриценко Харитына Ефимовна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГриценко Харитына Ефимовна

Гриценко Харитына Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1843

Муж: Гриценко Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Гриценко Степан Михайлович

Отец ребёнка: Гриценко Михаил Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
1844 Ф. 0679, о. 0012, д. 0547 Шабалинов Стефан Казак Шабалиновский Михаил Яковлев Гриценко и законная жена его Харитына Иванова восп. Казак Шабалиновский Петр Иосифов Варава и козачка Марина Семенова... Показать все
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Гриценко) Устина Михайловна

Отец ребёнка: Гриценко Михаил Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
1846 Ф. 0679, о. 0012, д. 0547 Шабалинов Устина Казак Шабалиновский Михаил Яковлев Гриценко и законная жена его Харитына Иванова восп. Казачка Шабалиновская Домникия Димитриева Довгая
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гриценко Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Гриценко Михаил Яковлевич

Шабалинов, Чернігівська область
1848 Ф. 0679, о. 0012, д. 0549 Шабалинов Димитрий Казак Шабалиновский Михаил Яковлев Гриценко и законная жена его Харитына Евфиемива восп. Казак Шабалиновский Дионисий Онисимов Рекало
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.