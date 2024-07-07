Гриценко Харитына Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1843
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гриценко Степан Михайлович
Отец ребёнка: Гриценко Михаил Яковлевич
1844 Ф. 0679, о. 0012, д. 0547 Шабалинов Стефан Казак Шабалиновский Михаил Яковлев Гриценко и законная жена его Харитына Иванова восп. Казак Шабалиновский Петр Иосифов Варава и козачка Марина Семенова... Показать все
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Гриценко) Устина Михайловна
Отец ребёнка: Гриценко Михаил Яковлевич
1846 Ф. 0679, о. 0012, д. 0547 Шабалинов Устина Казак Шабалиновский Михаил Яковлев Гриценко и законная жена его Харитына Иванова восп. Казачка Шабалиновская Домникия Димитриева Довгая
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гриценко Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Гриценко Михаил Яковлевич
1848 Ф. 0679, о. 0012, д. 0549 Шабалинов Димитрий Казак Шабалиновский Михаил Яковлев Гриценко и законная жена его Харитына Евфиемива восп. Казак Шабалиновский Дионисий Онисимов Рекало
Смерть
Неизвестно