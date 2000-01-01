(Зорина) Домна Григорьевна
Место рождениясело Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Дата рождения14.12.1886
Дата смерти15.02.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1886
Отец: Зорин Григорий Антонович
Мать: Зорина Агафья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
15.02.1887
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от родимца)