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(Зорина) Домна Григорьевна

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Место рождения

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии

Дата рождения

14.12.1886

Дата смерти

15.02.1887

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1886

Отец: Зорин Григорий Антонович

Мать: Зорина Агафья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
15.02.1887
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от родимца)
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