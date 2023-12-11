Ганьжин Василий Аггеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ганьжин Аггей
Рождение ребёнка
05.04.1891 ст.
Сын: Ганьжин Григорий Васильевич
Упоминание
05.04.1891 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 стр 263
Упоминание
06.01.1894 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр 222
Рождение ребёнка
14.04.1897 ст.
Дочь: Ганьжина Александра Васильева
Мать ребёнка: Ганьжина Евдакия Алексеева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 135
Рождение ребёнка
06.07.1898 ст.
Дочь: Ганьжина Ольга Васильева
Мать ребёнка: Ганьжина Евдакия Алексеева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 41
Упоминание
21.12.1900 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 55 рождение сына Яква
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно