Ганьжин Василий Аггеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаньжин Василий Аггеев

Ганьжин Василий Аггеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ганьжин Аггей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1891 ст.

Сын: Ганьжин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Упоминание
05.04.1891 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 69 стр 263
Упоминание
06.01.1894 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр 222
Рождение ребёнка
14.04.1897 ст.

Дочь: Ганьжина Александра Васильева

Мать ребёнка: Ганьжина Евдакия Алексеева

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 135
Рождение ребёнка
06.07.1898 ст.

Дочь: Ганьжина Ольга Васильева

Мать ребёнка: Ганьжина Евдакия Алексеева

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 41
Упоминание
21.12.1900 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 96 Стр. 55 рождение сына Яква
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганьжина Евдакия Алексеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close