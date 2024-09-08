Истомина Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1886
Рождение ребёнка
11.12.1887
Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович
Рождение ребёнка
23.05.1891
Сын: Истомин Леонтий Гаврилович
Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович
Рождение ребёнка
21.04.1893
Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович
Рождение ребёнка
26.09.1896
Сын: Истомин Харитон Гаврилович
Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович
Рождение ребёнка
22.06.1899
Дочь: (Истомина) Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович
Рождение ребёнка
03.06.1902
Дочь: (Истомина) Митрофания Гавриловна
Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович
Рождение ребёнка
05.04.1905
Сын: Истомин Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович
Рождение ребёнка
13.06.1907
Дочь: (Истомина) Февронья Гавриловна
Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович
Смерть
Неизвестно