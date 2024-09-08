Истомина Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИстомина Евдокия Матвеевна

Истомина Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1886

Муж: Истомин Гаврила Евдокимович

Рождение ребёнка
11.12.1887

Сын: Истомин Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович

Рождение ребёнка
23.05.1891

Сын: Истомин Леонтий Гаврилович

Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович

Рождение ребёнка
21.04.1893

Сын: Истомин Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович

Рождение ребёнка
26.09.1896

Сын: Истомин Харитон Гаврилович

Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович

Рождение ребёнка
22.06.1899

Дочь: (Истомина) Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович

Рождение ребёнка
03.06.1902

Дочь: (Истомина) Митрофания Гавриловна

Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович

Рождение ребёнка
05.04.1905

Сын: Истомин Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович

Рождение ребёнка
13.06.1907

Дочь: (Истомина) Февронья Гавриловна

Отец ребёнка: Истомин Гаврила Евдокимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.