Сабиров Фатых
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1902
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Бахтияров Шарафетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Бариева) Закиябану
Военная служба
Неизвестно
Сабиров Фатых Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Верхние Лащи Дата призыва: 25.08.1941 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Выбытие из воинской части: 25.08.1941 Дата документа: __.__.1942 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Буинского и Дрожжановского районов г. Казань Дело ист. информации: 11001762
Сабиров Фатеих Сабирович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, Верхне-Лащинский с/с, д. Верхне-Лащи Место призыва: 25.08.1941 Буинский РВК... Показать все
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Фатыхова) Мусфиря
Мать ребёнка: (Бариева) Закиябану
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
30.04.1937
Смерть
?.12.1941