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Сабиров Фатых

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Бахтияров Шарафетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бариева) Закиябану

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бариева) Закиябану

Военная служба
Неизвестно
Сабиров Фатых Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Верхние Лащи Дата призыва: 25.08.1941 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Выбытие из воинской части: 25.08.1941 Дата документа: __.__.1942 Информация об архиве - Источник информации: ВК Республики Татарстан Фонд ист. информации: ВК Буинского и Дрожжановского районов г. Казань Дело ист. информации: 11001762
Сабиров Фатеих Сабирович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1902 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, Верхне-Лащинский с/с, д. Верхне-Лащи Место призыва: 25.08.1941 Буинский РВК... Показать все
Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Фатыхова) Мусфиря

Мать ребёнка: (Бариева) Закиябану

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бариева) Закиябану

Рождение ребёнка
30.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бариева) Закиябану

Смерть
?.12.1941

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