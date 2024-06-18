Олейник Михаил Федорович 08.09.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олейник Михаил Федорович

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Место рождения

Семиренки, Хмельницька область

Дата рождения

08.09.1931

Дата смерти

16.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1931

Отец: Олейник Федор Иванович

Мать: не указана

Семиренки, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.01.1958

Сын: Олейник Александр Михайлович

Мать ребёнка: Олейник (Тадеуш) Нина Павловна

Ждановичи, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Олейник (Тадеуш) Нина Павловна

Ждановичи, Минский район, Минская область
Смерть
16.08.1986

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