Олейник Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения08.09.1931
Дата смерти16.08.1986
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1931
Отец: Олейник Федор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1958
Сын: Олейник Александр Михайлович
Мать ребёнка: Олейник (Тадеуш) Нина Павловна
Рождение ребёнка
07.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Олейник (Тадеуш) Нина Павловна
Смерть
16.08.1986