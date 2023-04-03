Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1803 и 1805

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агафия

Отец ребёнка: Прядкин Василий

Рождение ребёнка
1829

Сын: Прядкин Пётр

Отец ребёнка: Прядкин Василий

Рождение ребёнка
1837

Сын: Прядкин Финоген

Отец ребёнка: Прядкин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прядкин Василий

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1857
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