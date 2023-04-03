Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1803 и 1805
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агафия
Отец ребёнка: Прядкин Василий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Прядкин Пётр
Отец ребёнка: Прядкин Василий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Прядкин Финоген
Отец ребёнка: Прядкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прядкин Василий
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1857