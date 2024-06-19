Губжев Рашид Кушукович
Место рождения
Дата рождения31.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1996
Мать ребёнка: Губжева (Шебзухова) Алена Михайловна
Рождение ребёнка
06.02.2000
Дочь: Губжева Зульяна Рашидовна
Мать ребёнка: Губжева (Шебзухова) Алена Михайловна
Рождение ребёнка
18.04.2008
Мать ребёнка: Губжева (Шебзухова) Алена Михайловна