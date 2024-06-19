Губжев Рашид Кушукович 31.08.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжев Рашид Кушукович

Место рождения

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

31.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1972

Отец: Губжев Кушук (Къарэлби) Хамидович

Мать: Губжева (Хандохова) Зоя Мажидовна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Шебзухова) Алена Михайловна

Рождение ребёнка
23.08.1996

Сын: Губжев Зураб Рашидович

Мать ребёнка: Губжева (Шебзухова) Алена Михайловна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
06.02.2000

Дочь: Губжева Зульяна Рашидовна

Мать ребёнка: Губжева (Шебзухова) Алена Михайловна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
18.04.2008

Сын: Губжев Беслан Рашидович

Мать ребёнка: Губжева (Шебзухова) Алена Михайловна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

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