Изюмов Дмитрий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзюмов Дмитрий Борисович

Изюмов Дмитрий Борисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1940

Дата смерти

17.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1940

Отец: Изюмов Борис Дмитриевич

Мать: Галина (Галли) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1971

Сын: Кешман (изюмов) Сергей

Мать ребёнка: Елена Артёмовна

Рождение ребёнка
21.01.1973

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Елена Артёмовна

город Москва, Россия
Рождение ребёнка
05.11.1979

Сын: Изюмов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Лидия Захаровна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Елена Артёмовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Артёмовна

Развод
Неизвестно

Жена: Лидия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лидия Захаровна

Смерть
17.12.2010
Москва
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Головинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close