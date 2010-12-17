Изюмов Дмитрий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1940
Дата смерти17.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1940
Отец: Изюмов Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
1971
Мать ребёнка: Елена Артёмовна
Рождение ребёнка
21.01.1973
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Елена Артёмовна
город Москва, Россия
Рождение ребёнка
05.11.1979
Мать ребёнка: Лидия Захаровна
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно
Жена: Елена Артёмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Артёмовна
Развод
Неизвестно
Жена: Лидия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия Захаровна
Смерть
17.12.2010
Москва
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Головинское кладбище