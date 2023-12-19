Полин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Полина Феврония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полина Анастасия Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко Таисия Петровна
Мать ребёнка: Полина Анастасия Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полин Иван Петрович
Мать ребёнка: Полина Анастасия Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таранова Александра Петровна
Мать ребёнка: Полина Анастасия Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полина Анастасия Филиповна
Смерть
Неизвестно