Полин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ии
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Полина Феврония

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Полина Анастасия Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко Таисия Петровна

Мать ребёнка: Полина Анастасия Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полин Иван Петрович

Мать ребёнка: Полина Анастасия Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таранова Александра Петровна

Мать ребёнка: Полина Анастасия Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полин Василий Петрович

Мать ребёнка: Полина Анастасия Филиповна

Смерть
Неизвестно
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