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Келеваев Родион Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Келеваев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Келеваева Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Келеваев Михаил Родионович

Мать ребёнка: Келеваева Агафья Филипповна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Келеваева Агафья Родионовна

Мать ребёнка: Келеваева Агафья Филипповна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Келеваев Корнил Родионович

Мать ребёнка: Келеваева Агафья Филипповна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Келеваев Федор Родионович

Мать ребёнка: Келеваева Агафья Филипповна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Келеваева Анна Родионовна

Мать ребёнка: Келеваева Агафья Филипповна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1840
Рождение ребёнка
1842

Сын: Келеваев Ларион Родионович

Мать ребёнка: Келеваева Агафья Филипповна

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия

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