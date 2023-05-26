Келеваев Родион Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Отец: Келеваев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Келеваев Михаил Родионович
Мать ребёнка: Келеваева Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Келеваева Агафья Родионовна
Мать ребёнка: Келеваева Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Келеваев Корнил Родионович
Мать ребёнка: Келеваева Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Келеваев Федор Родионович
Мать ребёнка: Келеваева Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Келеваева Анна Родионовна
Мать ребёнка: Келеваева Агафья Филипповна
Смерть
1840
Рождение ребёнка
1842
Сын: Келеваев Ларион Родионович
Мать ребёнка: Келеваева Агафья Филипповна
Упоминание
30.07.1850