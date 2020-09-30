Буков Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1959
Дата смерти30.09.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.02.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.1984
Дочь: Букова Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1990
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.09.2020