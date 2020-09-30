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Буков Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1959

Дата смерти

30.09.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

Б
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.02.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.1984

Дочь: Букова Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.1990

Сын: Буков Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.09.2020
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