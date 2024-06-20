Максимова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Максимов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.01.?
Отец ребёнка: Максимов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Максимов Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно