Батова (Рогальникова) Мариамна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батова (Рогальникова) Мариамна Степановна

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Место рождения

Рогали, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810

Сын: Батов Иаков Афонасьевич

Отец ребёнка: Батов Афонасий Сидорович

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1811

Сын: Батов Иван Афонасьевич

Отец ребёнка: Батов Афонасий Сидорович

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Батова Мария Афонасьевна

Отец ребёнка: Батов Афонасий Сидорович

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Батов Василей Афонасьевич

Отец ребёнка: Батов Афонасий Сидорович

Харюшина, Соликамский, Пермский край
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогали, Соликамский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батов Афонасий Сидорович

Смерть
Неизвестно
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