Батова (Рогальникова) Мариамна Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Батов Афонасий Сидорович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Батов Афонасий Сидорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Батова Мария Афонасьевна
Отец ребёнка: Батов Афонасий Сидорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Батов Василей Афонасьевич
Отец ребёнка: Батов Афонасий Сидорович
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно