Аким Федотов
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1776
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1811 Федор Анкудинов 49 лет 1762 Отец Анкудин Акимов 1741-1805 Аким Федотов (РС 1795 указано, что к этому времени умер) РС 1782 в 1762 было 46 лет, 1716 умер в 1776
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Наумова
Рождение ребёнка
1741
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа Наумова
Знаменское
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Смерть
1776