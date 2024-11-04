Аким Федотов 1716 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аким Федотов

Место рождения

Знаменское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1704 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Знаменское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
РС 1811 Федор Анкудинов 49 лет 1762 Отец Анкудин Акимов 1741-1805 Аким Федотов (РС 1795 указано, что к этому времени умер) РС 1782 в 1762 было 46 лет, 1716 умер в 1776
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Наумова

Рождение ребёнка
1741

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Наумова

Знаменское
Скрыто настройками приватности
Смерть
1776

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