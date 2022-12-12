Ильина (Калямандина) Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Калямандина) Настасья Ивановна

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Место рождения

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

08.03.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1874 ст.

Отец: Калямандин Иван Васильевич

Мать: Калямандина Дарья Степановна

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
21.01.1898

Муж: Ильин Сергей Иванович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.01.1903

Сын: Ильин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Ильин Сергей Иванович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей Иванович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1916 ст.

Дочь: Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей Иванович

Красный Ватрас, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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