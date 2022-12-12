Ильина (Калямандина) Настасья Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.03.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1874 ст.
Бракосочетание
21.01.1898
Рождение ребёнка
15.01.1903
Сын: Ильин Петр Сергеевич
Отец ребёнка: Ильин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1916 ст.
Дочь: Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно