Калинин Василий Иванович 1725 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Василий Иванович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1725

умер Неизвестно

Супруги
Калинина Прасковья Степановна1743 г.р.
Дети
Калинин Степан Васильевич1751 г.р.
(Калинина) Дарья Васильевна1770 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Калинин Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Калинина) Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Калинина Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Калинина) Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Калинина Прасковья Степановна

Смерть
Неизвестно

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