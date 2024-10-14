Калинин Василий Иванович
мужской, родился 1725
умер Неизвестно
Супруги
Калинина Прасковья Степановна1743 г.р.
Дети
Калинин Степан Васильевич1751 г.р.
(Калинина) Дарья Васильевна1770 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Калинин Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Калинина) Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Калинина Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Калинина) Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Калинина Прасковья Степановна
Смерть
Неизвестно