Левадный Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левадный Алексей Александрович
Мать ребёнка: Левадная Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розум Надежда Александровна
Мать ребёнка: Левадная Любовь Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область