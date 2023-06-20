Левадный Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левадный Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левадный Алексей Александрович

Мать ребёнка: Левадная Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розум Надежда Александровна

Мать ребёнка: Левадная Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левадная Любовь Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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