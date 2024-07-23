Коровкин Исак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Мать ребёнка: не указана
Ескино, а Василевская тож, на речке на Кузуге
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: не указана
Ескино, а Василевская тож, на речке на Кузуге
Смерть
Неизвестно