Коровкин Исак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкин Исак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Коровкин Мартын Исакович

Мать ребёнка: не указана

Ескино, а Василевская тож, на речке на Кузуге
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Коровкин Федот Исакович

Мать ребёнка: не указана

Ескино, а Василевская тож, на речке на Кузуге
Смерть
Неизвестно

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