Вьялкина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1871
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1874
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
10.08.1878
Сын: Вьялкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно