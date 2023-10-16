Вьялкина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1871

Сын: Вьялкин Иван Федорович

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.08.1874

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.08.1878

Сын: Вьялкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Вьялкин Петр Федорович

Отец ребёнка: Вьялкин Федор Васильевич

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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