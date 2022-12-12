Евстигнеев Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1984
Сын: Евстигнеев Павел Викторович
Мать ребёнка: Евстигнеева Валентина Иосифовна
Рождение ребёнка
29.02.1988
Сын: Евстигнеев Михаил Викторович
Мать ребёнка: Евстигнеева Валентина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010