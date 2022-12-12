Евстигнеев Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигнеев Виктор Павлович

Евстигнеев Виктор Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1984

Сын: Евстигнеев Павел Викторович

Мать ребёнка: Евстигнеева Валентина Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.02.1988

Сын: Евстигнеев Михаил Викторович

Мать ребёнка: Евстигнеева Валентина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева Валентина Иосифовна

Смерть
2010
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close