Якимова (Шоркина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимова (Шоркина) Мария Ивановна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

05.09.1895

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
?.12.1916

Муж: Якимов Александр Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Гончаров Надежда Александровна

Отец ребёнка: Якимов Александр Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1927

Дочь: Шестеров Лидия Александровна

Отец ребёнка: Якимов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якимов Александр Иванович

Образование
Неизвестно
Отец Марии (женившись второй раз на молодой женщине) детьми отдал её и её брата Ивана Шоркина, "в люди", в услужение. Семья была добра к ней и позволила обучатся вместе с господскими детьми
Смерть
1970
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