Якимова (Шоркина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.09.1895
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.12.1916
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Гончаров Надежда Александровна
Отец ребёнка: Якимов Александр Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1927
Дочь: Шестеров Лидия Александровна
Отец ребёнка: Якимов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якимов Александр Иванович
Образование
Неизвестно
Отец Марии (женившись второй раз на молодой женщине) детьми отдал её и её брата Ивана Шоркина, "в люди", в услужение. Семья была добра к ней и позволила обучатся вместе с господскими детьми
Смерть
1970