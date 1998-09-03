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Капустина Любовь Алексеевна
Капустина Любовь Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.1998
Пол
Женский
Отец
Капустина Алексей Николаевич
1970 г.р.
Мать
Капустина Татьяна Анатольевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1998
Отец:
Капустина Алексей Николаевич
Мать:
Капустина Татьяна Анатольевна
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