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Тышлек ГАГУЦ Георгий Христофорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.11.1906

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1906

Отец: Тышлек Гагуц Христофор Митрофанович

Мать: Тышлек Гагуц Анфиса Ивановна

Крещение
04.11.1906
Николаевская церковь | Godparents:Новокаракубские поселяне: Георгий Чурабай и Гликерия Петровна Чурабай
Военная служба
04.08.1941
3-й Укр.Фронт , Ефрейтор,сапер 56 инженерно-саперного батальона 62 отд.инженерно-саперной Никопольской бригады РГК
Военная награда
28.10.1942
3-й Укр.Фронт 62 оисбр РГК Указ ПВС СССР награжден медалью "За оборону Сталинграда"
ЦАМО РФ Ф - 30389-2-14
Военная награда
18.02.1944
ВС 62 оисбр РГК приказ № 1/н , награжден медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ Ф - 33-686044-2788
Военная награда
06.04.1985
МО СССР юбилейное награждение орденом "Отечественной войны" 2-ст. ЦАМО РВ, шк-58,ящ-42,док.№ 79.
Смерть
После 1985
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