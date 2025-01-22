Ряховская (Андреева) Мария 05.07.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ряховская (Андреева) Мария

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 05.07.1902, село Романово, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

умерла 19.03.1965, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Отец
Андреев ОнисимНеизвестно г.р.
Мать
Андреева АгафияНеизвестно г.р.
Супруги
Ряховский Семён02.08.1896 г.р.
Дети
(Ряховская) Екатерина06.04.1926 г.р.
(Ряховская) Анна05.11.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1902

Отец: Андреев Онисим

Мать: Андреева Агафия

село Романово, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния

ГАЛО, ф. 273, Оп. 5, д. 263, л. 220об, 221

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряховский Семён

Рождение ребёнка
06.04.1926

Дочь: (Ряховская) Екатерина

Отец ребёнка: Ряховский Семён

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
05.11.1927

Дочь: (Ряховская) Анна

Отец ребёнка: Ряховский Семён

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
25.05.1930

Сын: Ряховский Николай

Отец ребёнка: Ряховский Семён

Рождение ребёнка
04.10.1933

Сын: Ряховский Иван

Отец ребёнка: Ряховский Семён

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
22.09.1936

Сын: Ряховский Михаил

Отец ребёнка: Ряховский Семён

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
19.03.1965
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Похороны
Неизвестно
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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