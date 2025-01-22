Ряховская (Андреева) Мария
женский, родилась 05.07.1902, село Романово, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
умерла 19.03.1965, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
ОтецАндреев ОнисимНеизвестно г.р.
МатьАндреева АгафияНеизвестно г.р.
Супруги
Ряховский Семён02.08.1896 г.р.
Дети
(Ряховская) Екатерина06.04.1926 г.р.
(Ряховская) Анна05.11.1927 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1902
Отец: Андреев Онисим
Мать: Андреева Агафия
село Романово, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ряховский Семён
Рождение ребёнка
06.04.1926
Дочь: (Ряховская) Екатерина
Отец ребёнка: Ряховский Семён
Рождение ребёнка
05.11.1927
Дочь: (Ряховская) Анна
Отец ребёнка: Ряховский Семён
Рождение ребёнка
25.05.1930
Сын: Ряховский Николай
Отец ребёнка: Ряховский Семён
Рождение ребёнка
04.10.1933
Сын: Ряховский Иван
Отец ребёнка: Ряховский Семён
Рождение ребёнка
22.09.1936
Сын: Ряховский Михаил
Отец ребёнка: Ряховский Семён
Смерть
19.03.1965
Похороны
Неизвестно
ГАЛО, ф. 273, Оп. 5, д. 263, л. 220об, 221