Гуселетов Герасим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетов Герасим Степанович

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Место рождения

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Гуселетов Степан Иванович

Мать: Гуселетова Акулина

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Гуселетов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Гуселетова Елена Дмитриевна

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Гуселетов Прокопий Герасимович

Мать ребёнка: Гуселетова Елена Дмитриевна

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Елена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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