Гуселетов Герасим Степанович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Гуселетов Степан Иванович
Мать: Гуселетова Акулина
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гуселетов Иван Герасимович
Мать ребёнка: Гуселетова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Гуселетов Прокопий Герасимович
Мать ребёнка: Гуселетова Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно