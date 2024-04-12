Зимина (Жукова) Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Жукова) Пелагея Ильинична

Место рождения

Игумново, Можайский, Московская область

Дата рождения

30.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1886

Отец: Жуков Илья Васильев

Мать: Жукова Любовь Ивановна

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Кукарино кр. Василий Андреев и д. Ченцово кр. девица Ксения Семенова
Бракосочетание
23.07.1906

Муж: Зимин Михаил Михайлович

Поручители жениха кр. Ильинской слободы Иван Иванов Байков, д.Тетерино кр. Алексей Иванов Шувалов Поручители невесты кр. д. Ченцово Иван Максимов Конюхов, Ильинской Слободы кр. Алексей Иванов Зуев
Смерть
Неизвестно
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