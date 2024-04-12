Зимина (Жукова) Пелагея Ильинична
Место рождения
Дата рождения30.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1886
Отец: Жуков Илья Васильев
Мать: Жукова Любовь Ивановна
Воспреемники д. Кукарино кр. Василий Андреев и д. Ченцово кр. девица Ксения Семенова
Бракосочетание
23.07.1906
Поручители жениха кр. Ильинской слободы Иван Иванов Байков, д.Тетерино кр. Алексей Иванов Шувалов Поручители невесты кр. д. Ченцово Иван Максимов Конюхов, Ильинской Слободы кр. Алексей Иванов Зуев
Смерть
Неизвестно