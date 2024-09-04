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Алгазина Татьяна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Кирила Антонович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818

Сын: Алгазин Василий Кириллович

Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Алгазина) Федора Кирилловна

Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Алгазин Евдоким Кириллович

Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Алгазина) Степанида Кирилловна

Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Алгазин Михайло Кириллович

Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Алгазина) Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Алгазина) Настасья Кирилловна

Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Алгазин Яков Кириллович

Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович

Смерть
Неизвестно

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