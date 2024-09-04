Алгазина Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Алгазин Василий Кириллович
Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Алгазина) Федора Кирилловна
Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Алгазин Евдоким Кириллович
Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Алгазина) Степанида Кирилловна
Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Алгазин Михайло Кириллович
Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Алгазина) Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Алгазина) Настасья Кирилловна
Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Алгазин Кирила Антонович
Смерть
Неизвестно