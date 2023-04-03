Захарьин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Захарьин Илья

Мать: (Захарьина) Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Захарьина) Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Христина

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Захарьина) Мавра

Мать ребёнка: Христина

Рождение ребёнка
03.02.1867

Сын: Захарьин Василий

Мать ребёнка: Христина

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.03.1871

Сын: Захарьин Ефим

Мать ребёнка: Христина

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.08.1872

Дочь: (Захарьина) Наталия

Мать ребёнка: Христина

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.10.1879

Дочь: (Захарьина) Анастасия

Мать ребёнка: Христина

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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