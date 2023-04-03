Захарьин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Захарьин Илья
Мать: (Захарьина) Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Захарьина) Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Христина
Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Захарьина) Мавра
Мать ребёнка: Христина
Рождение ребёнка
03.02.1867
Сын: Захарьин Василий
Мать ребёнка: Христина
Рождение ребёнка
28.03.1871
Сын: Захарьин Ефим
Мать ребёнка: Христина
Рождение ребёнка
19.08.1872
Дочь: (Захарьина) Наталия
Мать ребёнка: Христина
Рождение ребёнка
19.10.1879
Дочь: (Захарьина) Анастасия
Мать ребёнка: Христина
Смерть
Неизвестно