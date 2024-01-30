Неонила Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Устинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Устинов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Алексей Егоров
Отец ребёнка: Егор Устинов
Спирино, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно