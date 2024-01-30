Неонила Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Устинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Устинов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Алексей Егоров

Отец ребёнка: Егор Устинов

Спирино, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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