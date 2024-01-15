Соболев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Петр

Соболев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно (Соболева) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Павел Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Владимир Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Алексей Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соболева) Антонина Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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