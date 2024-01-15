Соболев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно (Соболева) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Владимир Петрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соболева) Антонина Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно