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Расторгуев Иван Дементьевич

Место рождения

Ашихмина, Курской губернии, Щигровский уезд,Никольская волость

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

1881 Крёстных, МК по спирино
Рождение ребёнка
До 1863

Дочь: Иванцова (Расторгуева) Наталья Дементьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Расторгуев Онуфрий Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

1881 Крёстных, Проживает в Верх-Алеус
Смерть
Неизвестно

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