Расторгуев Иван Дементьевич
Место рожденияАшихмина, Курской губернии, Щигровский уезд,Никольская волость
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
1881 Крёстных, МК по спирино
Рождение ребёнка
До 1863
Дочь: Иванцова (Расторгуева) Наталья Дементьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Расторгуев Онуфрий Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
1881 Крёстных, Проживает в Верх-Алеус
Смерть
Неизвестно