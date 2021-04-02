(Кривоножкова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кривоножкова) Ольга

(Кривоножкова) Ольга

avatar

Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

30.04.1979

Дата смерти

02.04.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1979

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.06.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
02.04.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close