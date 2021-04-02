(Кривоножкова) Ольга
Место рождения
Дата рождения30.04.1979
Дата смерти02.04.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1979
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
02.04.2021