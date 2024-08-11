Стрижова (Ямщикова) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижова (Ямщикова) Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ямщиков Иван Максимович

Мать: Елизавета Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрижов Егор (Георгий) Степанович

Рождение ребёнка
02.08.1923

Дочь: Медведева (Стрижова) Мария Егоровна

Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Стрижов Иван Егорович

Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович

Рождение ребёнка
12.06.1928

Дочь: Стрижова Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Колесова (Стрижова) Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович

Рождение ребёнка
12.02.1934

Дочь: Заяц (Стрижова) Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович

Рождение ребёнка
01.12.1937

Сын: Стрижов Александр Егорович

Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович

Рождение ребёнка
06.06.1941

Дочь: Дьюсекинова (Стрижова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович

Рождение ребёнка
12.04.1944

Сын: Стрижов Иван Егорович

Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович

Рождение ребёнка
10.08.1947

Дочь: Кулагина (Стрижова) Нина Егоровна

Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович

Смерть
1989

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