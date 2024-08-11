Стрижова (Ямщикова) Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Ямщиков Иван Максимович
Мать: Елизавета Сергеевна
Дочь: Медведева (Стрижова) Мария Егоровна
Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович
Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович
Дочь: Стрижова Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович
Дочь: Колесова (Стрижова) Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович
Дочь: Заяц (Стрижова) Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович
Сын: Стрижов Александр Егорович
Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович
Дочь: Дьюсекинова (Стрижова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович
Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович
Дочь: Кулагина (Стрижова) Нина Егоровна
Отец ребёнка: Стрижов Егор (Георгий) Степанович