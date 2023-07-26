Зорин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорин Алексей

Зорин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина (Сергеева) Елена

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.2000

Сын: Зорин Владислав

Мать ребёнка: Зорина (Сергеева) Елена

Рождение ребёнка
29.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зорина (Сергеева) Елена

Мы используем куки для улучшения работы сайта.