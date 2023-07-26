Зорин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина (Сергеева) Елена
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.2000
Сын: Зорин Владислав
Мать ребёнка: Зорина (Сергеева) Елена
Рождение ребёнка
29.11.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зорина (Сергеева) Елена