Суходольская Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1967
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно