Павлов Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Затравкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1941
Сын: Павлов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Затравкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.?
Сын: Павлов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Затравкина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно