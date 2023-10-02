Павлов Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Затравкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1941

Сын: Павлов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Затравкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.?

Сын: Павлов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Затравкина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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