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Коковин Юрий Тихонович

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Место рождения

Россия, Свердловская область

Дата рождения

08.04.1937

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1964

Дочь: Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище
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