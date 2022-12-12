Коковин Юрий Тихонович
Место рожденияРоссия, Свердловская область
Дата рождения08.04.1937
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1964
Дочь: Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище