Цветков Вячеслав Юрьевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1982
Сын: Цветков Ярослав Вячеславович
Мать ребёнка: Цветкова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
14.08.1985
Сын: Цветков Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Цветкова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно