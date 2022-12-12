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Цветков Вячеслав Юрьевич

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Место рождения

Букарево, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Букарево, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.11.1982

Сын: Цветков Ярослав Вячеславович

Мать ребёнка: Цветкова Валентина Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1985

Сын: Цветков Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Цветкова Валентина Васильевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова Валентина Васильевна

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