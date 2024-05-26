Борзых (Панина) Анастасия Давыдовна (Даниловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзых (Панина) Анастасия Давыдовна (Даниловна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: Панин Данил (Давид) Акимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Борзых Федор Акимович

Отец ребёнка: Борзых Аким (Анисим) Денисович

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Галкина (Борзых) Наталия Акимовна

Отец ребёнка: Борзых Аким (Анисим) Денисович

Гололобовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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