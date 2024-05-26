Борзых (Панина) Анастасия Давыдовна (Даниловна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Отец: Панин Данил (Давид) Акимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Борзых Аким (Анисим) Денисович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Галкина (Борзых) Наталия Акимовна
Отец ребёнка: Борзых Аким (Анисим) Денисович
Смерть
Неизвестно