Селифонов Михаил м
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селифонов Владимир Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селифонова А А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селифонов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Селифонова А А
Рождение ребёнка
02.04.1978
Сын: Селифонов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Селифонова А А
Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно