Селифонов Михаил м — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селифонов Михаил м

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селифонов Владимир Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селифонова А А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селифонов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Селифонова А А

Рождение ребёнка
02.04.1978

Сын: Селифонов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Селифонова А А

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно

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