Самичева (Жаркова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самичева (Жаркова) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1912

Муж: Самичев Иван Константинович

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1914

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Самичев Иван Константинович

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.10.1920

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Самичев Иван Константинович

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.10.1921

Сын: Самичев Николай Иванович

Отец ребёнка: Самичев Иван Константинович

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.06.1924

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Самичев Иван Константинович

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.11.1926

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Самичев Иван Константинович

Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.1932

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Самичев Иван Константинович

Смерть
Неизвестно
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