Самичева (Жаркова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.10.1912
Рождение ребёнка
06.10.1914
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Самичев Иван Константинович
Рождение ребёнка
10.10.1920
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Самичев Иван Константинович
Рождение ребёнка
28.10.1921
Отец ребёнка: Самичев Иван Константинович
Рождение ребёнка
06.06.1924
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Самичев Иван Константинович
Рождение ребёнка
27.11.1926
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Самичев Иван Константинович
Рождение ребёнка
09.09.1932
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Самичев Иван Константинович
Смерть
Неизвестно