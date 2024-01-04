Чирикова (Коноплева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти19.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
28.02.1934
Дочь: Сухова Александра Павловна
Отец ребёнка: Чириков Павел Борисович
Рождение ребёнка
15.08.1935
Дочь: Макеева Пава Павловна
Отец ребёнка: Чириков Павел Борисович
Рождение ребёнка
21.06.1941
Отец ребёнка: Чириков Павел Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1985
Москва, город федерального значения Москва