Чирикова (Коноплева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирикова (Коноплева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

19.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Коноплев Иван Дмитриевич

Мать: Коноплева Александра Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1934

Дочь: Сухова Александра Павловна

Отец ребёнка: Чириков Павел Борисович

Рождение ребёнка
15.08.1935

Дочь: Макеева Пава Павловна

Отец ребёнка: Чириков Павел Борисович

Рождение ребёнка
21.06.1941

Сын: Чириков Валерий Павлович

Отец ребёнка: Чириков Павел Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чириков Павел Борисович

Смерть
19.06.1985
Москва, город федерального значения Москва
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